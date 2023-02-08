Може звести нанівець увесь експорт: США планують запровадити мито у 200% на алюміній з Росії

США планують на цьому тижні запровадити нове мито на російський алюміній. Цей крок пов'язаний із санкційним тиском на офіційну Москву. Більше про це – читайте далі.

Йдеться про встановлення мита на алюміній з Росію на рівні 200%. Додають, що це питання вивчали протягом кількох місяців.

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США планують посилити тиск на Росію

Виробництво та експорт російського металу привернули увагу США, оскільки держава-агресорка демпінгує алюміній на американському ринку. Відповідно від цього страждають місцеві компанії. Саме з Росії Штати купують приблизно 10% алюмінію від загального імпорту. Згідно з останніми даними, цей показник впав на понад 3%.

Що таке демпінг Це продаж товарів за цінами, нижчими від контрактних на міжнародних товарних ринках. Важлива умова – такий рівень ціни не зумовлюється відповідним рівнем витрат на виробництво цього товару.

За даними Bloomberg, митний тариф на рівні 200% фактично призведе до припинення імпорту алюмінію до США з Росії. Наразі остання входить до трійки лідерів за виробництвом металу, займаючи другу сходинку після Китаю. Аналогічну опцію можуть застосувати й до інших російських металів.

Варто зазначити, що новий митний тариф для Росії, цілком ймовірно, введуть напередодні важливої дати – наближення річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Нагадаємо, що на саміті Україна – ЄС очільниця Європейської комісії відмітила успіхи офіційного Києва та заявила про надавання першого мільярда євро у рамках проєкту "Швидке відновлення".