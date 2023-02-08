Речь идет об установке пошлины на алюминий из России на уровне 200%. Добавляют, что этот вопрос изучали в течение нескольких месяцев.

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США планируют усилить давление на Россию

Производство и экспорт российского металла привлекли внимание США, поскольку государство-агрессор занимается демпингом алюминия на американском рынке. Соответственно, от этого страдают местные компании. Именно из России Штаты покупают примерно 10% алюминия от общего импорта. Согласно последним данным, этот показатель упал более 3%.

Что такое демпинг Это продажа товаров по ценам ниже контрактных на международных товарных рынках. Важное условие – такой уровень цены не определяется соответствующим уровнем затрат на производство этого товара.

По данным Bloomberg, таможенный тариф на уровне 200% фактически приведет к прекращению импорта алюминия в США с России. В настоящее время Россия входит в тройку лидеров по производству металла, занимая второе место после Китая. Аналогичную опцию могут применить и к другим российским металлам.

Стоит отметить, что новый таможенный тариф для России, по всей вероятности, введут накануне важной даты – приближение годовщины полномасштабного вторжения в Украину. Напомним, что на саммите Украина – ЕС глава Европейской комиссии отметила успехи официального Киева и заявила о предоставления первого миллиарда евро в рамках проекта "Быстрое восстановление".