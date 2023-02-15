Швейцарія відмовилася від конфіскації російських активів, але є нюанс: пояснення від Мін'юсту

Швейцарія ухвалила остаточне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів. Це одна з перших країн, яка представила офіційну та остаточну позицію щодо цього питання.

Нагадаємо, що у світі триває обговорення щодо конфіскації підсанкційних російських активів для відновлення України. На жаль, для офіційного Києва рішення Швейцарії не є позитивним.

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Швейцарія відмовилася від конфіскації російських активів

Згідно з поясненням міністерства юстиції Швейцарії, конфіскація заморожених російських активів на користь України неможлива, оскільки це суперечить чинному законодавству країни. Найімовірніше, це рішення привітають швейцарські банки. Цей сектор різко критикував навіть ідею конфіскації активів росіян, оскільки його представники називали це вироком для банків.

Водночас офіційний Берн визнає право Києва та українців на отримання репарацій від Росії, але примусове позбавлення приватних коштів та активів – це недопустиме порушення права власності, яке має фундаментальне значення.

Наприкінці 2022 рокуШвейцарія повідомила про замороження російських активів майже на. Загалом вартість російських активів у країні оцінюють у

Також додають, що цей крок не відповідає міжнародним зобов'язанням Швейцарії. Водночас у багатьох країнах світу триває обговорення питання про конфіскацію валютних резервів центрального банку Росії й інших державних активів агресора. У Швейцарії наразі не відкидають цю опцію, а стежать за відповідними пропозиціями та дискусіями.

Крім того, швейцарські чиновники вивчають можливість посилення кримінальної відповідальності за порушення санкційних обмежень. Додамо, що у середу, 15 лютого 2023 року, очільниця Європейської комісії прокоментувала 10 пакет санкцій проти Росії.