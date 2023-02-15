ЄС планує прийняти нові санкційні обмеження проти Росії уже на наступному тижні, а точніше напередодні річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

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Європейські лідери також мають на меті посилити підтримку офіційного Києва. Головні акценти роблять на забезпеченні України зброєю та зустрічами із президентом України Володимиром Зеленським.

Нові санкції проти Росії

У Європейському Союзі на порозі ухвалення рішення про зобов'язання банків повідомляти про активи центрального банку Росії. Вважають, що контроль над російськими активами, які заморозили у європейських юрисдикціях, – це один з перших кроків до розгляду питання щодо потенційного використання цих коштів для відновлення України.

Ще одна пропозиція від Європейської комісії – посилити зобов'язання щодо звітів про заморожені російські активи, які пов'язані із юридичними та фізичними особами із санкційних списків. Для цього планують запровадити такі штрафи за ненадання цієї інформації:

50 тисяч євро для індивідів;

для індивідів; Або 10% від річного обороту компанії.

Новий пакет санкцій прокоментувала у твітер очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, розмах 10 пакету санкцій оцінюють у 11 мільярдів євро, оскільки йдеться про торгові заборони та контроль над експортом технологій.

Ми послаблюємо здатність Росії підтримувати свою військову машину,

– додала політикиня.

Крім того, у фокусі ЄС залишаються російські банки. Зокрема, йдеться про можливе встановлення обмежень проти "Альфа-Банку", "Тінькофф-Банку", "Росбанку" та Фонду національного добробуту.

Ще один важливий елемент – запровадження обмежень проти російського перестрахувальника суден, що перевозять нафту. Також у проєкті згадують санкційні обмеження товари та технології, які використовують російські військові, електроніку та рідкісноземельні метали.