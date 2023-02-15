Напомним, что в мире продолжается обсуждение конфискации подсанкционных российских активов для восстановления Украины. К сожалению, для официального Киева решение Швейцарии не является положительным.

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Швейцария отказалась от конфискации российских активов

Согласно объяснению министерства юстиции Швейцарии конфискация замороженных российских активов в пользу Украины невозможна, поскольку это противоречит действующему законодательству страны. Скорее всего, это решение приветствуют швейцарские банки. Этот сектор резко критиковал даже идею конфискации активов россиян, поскольку его представители называли это приговором для банков.

В то же время, официальный Берн признает право Киева и украинцев на получение репараций от России, но принудительное лишение частных средств и активов – это недопустимое нарушение права собственности, которое имеет фундаментальное значение.

К теме! В конце 2022 года Швейцария сообщила о заморозке российских активов почти на 8 миллиардов долларов. В целом стоимость российских активов в стране оценивается в 150 миллиардов франков.

Также добавляют, что этот шаг не отвечает международным обязательствам Швейцарии. В то же время во многих странах мира идет обсуждение вопроса о конфискации валютных резервов центрального банка России и других государственных активов агрессора. В Швейцарии пока не исключают эту опцию, а следят за соответствующими предложениями и дискуссиями.

Кроме того, швейцарские чиновники изучают возможность ужесточения уголовной ответственности за нарушение санкционных ограничений. Добавим, что в среду, 15 февраля 2023 года, глава Европейской комиссии прокомментировала 10 пакет санкций против России.