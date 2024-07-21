Все, аби позбутися російських цінних паперів: яку пропозицію отримали інвестори у Казахстані

У Казахстані пропонують інвесторам віддати російські акції та облігації по особливій ціні. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Річ у тому, що казахстанський брокер NGDEM Global почав процес купівлі російських акцій та облігацій. Йдеться про цінні папери, які зберігаються в Центральному депозитарії цінних паперів Казахстану.

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У Казахстані закликають віддати російські акції та облігації за пів ціни

Власникам цінних паперів запропонували продати їх вдвічі дешевше тої вартості, яку фіксували під час торгів на Московській фондовій біржі. Ця пропозиція стосується лише фізичних чи юридичних осіб, які можуть проводити операції в Центральному депозитарії цінних паперів Казахстану самостійно або через брокера та зберігають цінні папери на своєму рахунку з 1 березня 2022 року.

У середині липня Центральний депозитарій цінних паперів у Казахстані закликає своїх клієнтів вивести з країни російські цінні папери. Це пов'язано із санкціями, які США запровадили проти Росії у червні. Серед них обмеження щодо Московської біржі

Наразі відомо, що брокер готовий запропонувати за акції більшості російських компаній від 30 центів до трохи більше за 1 доларів. Серед винятків цінні папери "Магніту" та "Лукойлу". Пропозиція ціни від брокера становить 33,56 долара та 38,9 долара відповідно. Брокер NGDEM Global буде приймати заявки на продаж російських цінних паперів до 29 липня.