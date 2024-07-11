Центральний депозитарій цінних паперів у Казахстані закликає своїх клієнтів вивести з країни російські цінні папери. Це пов'язано з санкціями США проти російського Національного розрахункового депозитарію (НРД), які запровадили у середині червня.

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Казахстан прагне позбутися російських цінних паперів

Повідомляють, що генеральна ліцензія Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США на завершення операцій з Московською фондовою біржею та її структурами діє до 13 серпня. Зокрема, йдеться про НРД.

Вказують, що крайній термін для виведення російських цінних паперів із Казахстану – 10 серпня. Якщо клієнти не нададуть до вказаної дати доручення про виведення російських паперів, то активи будуть фактично замороженими на рахунках депо Центрального депозитарію Казахстану.

Для прикладу, додають, що йдеться про низку активи з міжнародним ідентифікаційним номером цінних паперів RU. Це приблизно 140 найменувань цінних паперів із префіксом RU, що перебувають в обігу. Серед них є облігації суверенного боргу, корпоративні бонди та акції.

Генеральний директор кіпрського брокера Mind Money вказав, що казахстанський регулятор по факту рекомендує завершити всі розрахунки та позбавити казахстанський депозитарій паперів з російськими індикаторами. Мовляв, Казахстанський депозитарій просто не хоче більше тримати російські цінні папери у своїх портфелях.