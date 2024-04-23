Очільник МЗС Швеції розповів, на які сектори Росії буде націлений новий пакет санкцій ЄС

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем розкрив важливі деталі нових санкцій Євросоюзу проти Росії. Варто додати, що йдеться уже про 14 пакет санкційних обмежень.

Дипломат зі Швеції прокоментував наступні санкції проти Росії напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі.

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Нові санкції ЄС проти Росії

Зокрема, Тобіас Більстрем підмітив, що особливу увагу ЄС зверне на тіньовий флот, який Росія використовує для експорту нафти. За його словами, новий санкційний пакет проти Росії буду включати додаткові кроки проти нафтових танкерів, які використовують для транспортування сировини в обхід обмежень Заходу.

До теми! На початку 2024 року США посилили санкції проти танкерів, які порушують цінову стелю, але Росія досі може частково обходити обмеження, використовуючи свій власний флот. Крім того, у березні вказували, що Володимир Путін готовий вести війну на виснаження проти України, наголошуючи, що змінити хід подій може лише один фактор – доходи від експорту нафти.

Крім того, Тобіас Більстрем зауважив, що до пакета планують включити заборону на імпорт скрапленого природного газу. Видання Reuters також інформує, що розробка нового пакету санкційних обмежень Євросоюзу перебуває на ранній стадії. Тож, на зустрічі у Люксембурзі цей пакет не схвалять.