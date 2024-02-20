Йдеться про те, що загроза застосування США санкцій проти фінансових компаній, які продовжують співпрацювати з Росією призвела до охолодження турецько-російської торгівлі. Зокрема, повідомляють про порушення або сповільнення низки платежів.

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Як санкції США вдарили по торгівлі між Туреччиною та Росією

Серед них турецькі платежі за російську нафту та аналогічні операції зі сторони Росії за турецький експорт. До того ж саме Росія є основним постачальником нафти до бідної на енергоресурси Туреччини.

Варто зауважити, що санкції США націлені на зменшення доходів Кремля та зрив повномасштабної війни Росії проти України. Проте у Вашингтоні не хочуть, щоб ці обмеження зупинили потоки російської нафти на світові ринки, аби уникнути стрибка цін на сировину, який призведе до низки наслідків.

Зокрема, у США остерігаються зростання цін на бензин перед президентськими виборами, які мають пройти у листопаді 2024 року.

Анонімні джерела повідомляють, що проблеми із платежами виникають, оскільки банки у Туреччині почали ретельніше перевіряти клієнтів з Росії. Водночас додають, що це не зупинило процес постачання нафти до Туреччини, затримавши лише невелику кількість вантажів.

Представники турецького нафтового сектору заявляють, що проблеми почалися після грудня. Тоді як російська сторона повідомляє, що не отримувала платежів з Туреччини протягом останніх двох – трьох тижнів.

Важливі деталі про санкції США та Туреччину: