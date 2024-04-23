Як змінилася ситуація на ринку нафти за тиждень
Торги у вівторок, 23 квітня, нафта Brent почала з ціною на рівні 87,18 долара за барель. Сировина зросла в ціні на 18 центів.
Зверніть уваги Купили валюту та передумали: як діяти та на що розраховувати
Нафта WTI подорожчала на 16 центів до 82,06 долара за барель. Обидва еталони бренди нафти днем раніше втратили в ціні 29 центів.
Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту завершили торгову сесію на таких рівнях:
- Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 87,78 долара за барель (+ 0,90%)
- Контракти WTI торгуються за ціною 82,64 долара за барель (+ 0,90%).
Що впливає на вартість нафти
Нафта повернулася до поступового зростання у вівторок після падіння на попередній сесії. На ринок впливає те, що інвестори продовжують оцінювати ризики, пов'язані з геополітичними проблемами на Близькому Сході, повідомляє видання Reuters.
У дослідницькій компанії SS WealthStreet наголосили, що геополітичний ландшафт, який змінюється, залишається критично важливим фактором для цін на сиру нафту.