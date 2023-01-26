Обсяги перевалки російської марки нафти Urals у морі досягли рекордного рівня у січні 2023 року. Ключова причина – офіційна Москва намагається перекрити витрати на фрахт, які стрімко зросли після запровадження санкцій.

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Новий рекорд Росії на ринку нафти

Згідно з останніми даними щодо руху танкерів, лише за січень цей показник може досягнув пікових 14 мільйонів барелів нафти. Водночас за грудень 2022 року та січень 2023 року ці обсяги оцінюють у 19 мільйонів барелів чорного золота. Також повідомляють, що до процесу перевезення російської нафти залучили 5 супертанкерів із порту Сеута на африканському узбережжі Іспанії:

Два судна ще перебувають у порту Сеута;

Ще три танкери уже відійшли в напрямку Азії;

Крім того, до кінця місяця до Сеути мають прибути 6 суден з російською сировиною із портів у Балтійському морі.

Що таке фрахт Це оплата за перевезення вантажів водним шляхом або за використання суден протягом певного періоду. Рівень плати встановлюють за згодою сторін для кожної конкретної угоди у вигляді фрахтової ставки.

Важливо наголосити, що більшість російської нафти транспортують до країн Азії невеликими танкерами у зв'язку з європейським ембарго та санкціями. Це рішення призвело до розтягнення флоту та підвищення фрахтових ставок для цих суден, які ще й не надто підходять для торгівлі на далекі відстані.

Нагадаємо, що 5 грудня 2022 року набули чинності нафтові санкції. Йдеться про часткове нафтове ембарго на російську нафту від ЄС та цінову стелю від G7 на рівні 60 доларів за барель. Крім того, експерти з KSE Institute запропонували 5 кроків, які допоможуть зменшити надходження до бюджету Росії на 40 мільярдів доларів у 2023 році.