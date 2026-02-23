ЄС вимагає відповіді: чому насправді Угорщина блокує санкції проти Росії

ЄС прагне, аби Угорщина пояснила, як вона пов'язує підтримку нового пакета санкцій проти Росії з проблемами в роботі нафтопроводу "Дружба", повідомляє "Укрінформ".

Завтра виповнюється четверта річниця цієї жахливої ​​війни. Тож, звичайно, відбудеться обговорення пакета санкцій, але, як ви всі знаєте, я думаю, що сьогодні прогресу в цьому питанні не буде, але ми обов'язково наполягатимемо на розв'язанні цього питання.

Як вказує Каллас, наразі ЄС робить все можливе, аби було ухвалено 20 пакет санкцій. Вона також додала, що провела розмову з представниками держав-членів.

Важливо! Інші країни члени ЄС також пообіцяли пришвидшити процес ухвалення рішення та переконати країни, які вагаються, скоріше розв'язати це питання.

Ми почули кілька дуже сильних заяв від Угорщини, тому я не бачу можливості, щоб вони змінили цю позицію сьогодні, на жаль,

– каже Каллас.

Каллас додала, що теперішні проблеми Угорщини аж ніяк не пов'язані з новим пакетом санкцій. Йдеться про те, що наразі на угорську територію не надходить нафта через нафтопровід "Дружба".

Зауважимо, що раніше голова МЗС Угорщини Петер Сійярто соцмережі Х сказав, що Будапешт блокуватиме санкції. І це рішення пов'язане саме з постачанням нафти.

Петер Сіярто Міністр закордонних справ Угорщини Доки Україна не відновить транзит нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом Дружба", ми не дозволимо просуватися вперед у прийнятті важливих для Києва рішень.

Чому Угорщина та Словаччина не можуть отримувати нафту через "Дружбу"?