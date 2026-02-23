Что именно хочет ЕС от Венгрии?

ЕС стремится, чтобы Венгрия объяснила, как она связывает поддержку нового пакета санкций против России с проблемами в работе нефтепровода "Дружба", сообщает "Укринформ".

Кая Каллас Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Завтра исполняется четвертая годовщина этой ужасной войны. Поэтому, конечно, состоится обсуждение пакета санкций, но, как вы все знаете, я думаю, что сегодня прогресса в этом вопросе не будет, но мы обязательно будем настаивать на решении этого вопроса.