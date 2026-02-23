Что именно хочет ЕС от Венгрии?
ЕС стремится, чтобы Венгрия объяснила, как она связывает поддержку нового пакета санкций против России с проблемами в работе нефтепровода "Дружба", сообщает "Укринформ".
Завтра исполняется четвертая годовщина этой ужасной войны. Поэтому, конечно, состоится обсуждение пакета санкций, но, как вы все знаете, я думаю, что сегодня прогресса в этом вопросе не будет, но мы обязательно будем настаивать на решении этого вопроса.
Как указывает Каллас, сейчас ЕС делает все возможное, чтобы было принято 20 пакет санкций. Она также добавила, что провела разговор с представителями государств-членов.
Важно! Другие страны члены ЕС также пообещали ускорить процесс принятия решения и убедить страны, которые колеблются, скорее решить этот вопрос.
Мы услышали несколько очень сильных заявлений от Венгрии, поэтому я не вижу возможности, чтобы они изменили эту позицию сегодня, к сожалению,
– говорит Каллас.
Каллас добавила, что нынешние проблемы Венгрии отнюдь не связаны с новым пакетом санкций. Речь идет о том, что сейчас на венгерскую территорию не поступает нефть через нефтепровод "Дружба".
Заметим, что ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто в соцсети Х сказал, что Будапешт будет блокировать санкции. И это решение связано именно с поставками нефти.
Пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба", мы не позволим продвигаться вперед в принятии важных для Киева решений.
Почему Венгрия и Словакия не могут получать нефть через "Дружбу"?
Венгрия и Словакия продолжали получать российскую нефть. Поставки осуществлялись через нефтепровод "Дружба".
В конце января этот нефтепровод был поражен во время атаки России на Украину. Сейчас там продолжается ремонт. Венгрия считает, что на самом деле Киев принципиально не продолжает поставки. Украинское правительство эти обвинения отрицает.