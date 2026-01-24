До чого призведе рішення ЄС?

Після цього, фактично, відбудеться повна блокада банківських переказів до Європи, повідомляє СЗРУ.

Тобто, відчуватимуться наприклад, такі зміни:

великі європейські банки не прийматимуть платежі з Росії;

також ці установи впровадять власні обмеження для клієнтів, які пов'язані з Росією.

Потрібно розуміти, що Росія тепер належатиме до переліку третіх країн високого ризику з істотними недоліками у системі запобігання та протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (AML/CFT), повідомляє Урядовий портал.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Історичне рішення Європейської Комісії є важливим кроком для забезпечення стійкості та безпеки глобальної фінансової системи перед ризиками та загрозами, що йдуть від держави-агресора. Вдячний Єврокомісії, яка завершила оцінку на основі наявної сукупності доказів та ініціювала включення Росії до списку без застосування тривалих етапів узгодження.

Цікаво, що до цього переліку належить низка країн, які раніше працювали з Росією. Наприклад, Венесуела.

Що важливо знати про додавання Росії до переліку країн з високим рівнем ризику?