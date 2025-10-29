Укр Рус
29 жовтня, 12:30
Новий удар від санкцій: акції російських гігантів "летять" вниз

Анастасія Зорик
Основні тези
  • США ввели санкції проти російських компаній, що призвело до падіння акцій.
  • Сукупні втрати "Лукойл" та "Роснєфть" перевищили 900 мільярдів рублів, а індекс Московської біржі впав до найнижчого рівня з грудня минулого року.

США впровадили санкції проти російських компаній. В результаті чого, почали летіти вниз акції російських компаній, зокрема, тих, що підпали під обмеження.

Що відбувається з акціями російських компаній?

Акції "Роснєфті" впали на 5,6%. Зараз вони складають – 368,4 рубля за штуку, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Moscow Times.

Зверніть увагу! Це найнижча вартість з березня 2023 року.

Своєю чергою, акції Лукойлу впали на 6,5%. Їхня ціна сягнула – 5 242 рублі (найменший показник, починаючи з липня 2023 року).

Також впали акції:

  • Сбербанку – на 1,3%;
  • ВТБ – на 1,1%;
  • Ростелекома – на 3,6%.

Важливо! З моменту введення санкцій, "Лукойл" та "Ронєфть" сукупно втратили більш як 900 мільярдів рублів.

Введення санкцій вплинуло і на інші показники. Наприклад, індекс Московської біржі впав до 2 380 пунктів. Це мінімум з грудня минулого року.

Станом на зараз, індекс MOEX дещо зріс. За даними investing.com, він складає – 2 525,25 пункту.


Який індекс Мосбіржі 29 жовтня 2025 / Скриншот investing.com

Що відомо про санкції США проти Росії?

  • 22 жовтня США затвердили санкції проти Росії. Були впроваджені обмеження проти "Лукойла" та "Роснєфті". Завдяки цим санкціям Трамп прагнув спонукати Росію припинити вогонь в Україні.

  • Кремль відреагував на ці санкції. Російський лідер зазначив, що такі обмеження не вплинуть на ситуацію.

  • В результаті цих санкцій, Індія анонсувала скорочення закупівлі нафти з Росії. Вплинули такі обмеження і на Китай. Китайські державні компанії призупинили закупівлю російської нафти.