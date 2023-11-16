Нові санкції вже на порозі: Чехія заморозить державні активи Росії

Уряд Чехії ухвалив рішення щодо російських активів на території країни. За пропозицією міністра закордонних справ країни Яна Ліпавського, варто заморозити усі державні активи окупанта.

Чехія заблокує активи Росії

Ян Ліпавський раніше заявляв, що просуватиме цю ідею в уряді й зрештою відповідне рішення прийняли.

Читайте також Основа фінансової грамотності: як проаналізувати особистий бюджет і чому це важливо для кожного

За моєю пропозицією уряд сьогодні схвалив замороження російських держактивів у Чехії. На цьому комерційна діяльність, за рахунок якої Росія фінансує вбивства українців, закінчується,

– написав він.

Чеське радіо повідомило, що до національного списку санкцій було внесено компанію "Росзагрансобственность", яка займається активами Москви за кордоном.

Уся комерційна діяльність цієї компанії, включно з орендою, тепер є незаконною,

– сказав Ліпавський.

Додавання до санкційного списку автоматично означає заморожування всіх активів, якими компанія володіє або керує в Чехії. Поки відомо, що під керівництвом "Росзагрансобственность" знаходиться багато нерухомості.

ЄС залишається серед найбільших імпортерів російського палива

З 24 лютого 2022 року Росія заробила на продажі газу й нафти понад 550 мільярдів доларів. Найбільше палива досі імпортує ЄС – 180 мільярдів доларів.

Попри це нині обсяги імпорту країнами ЄС російського викопного палива вдвічі менші. На другому місці знаходиться Китай.

Лідери за обсягами імпорту: