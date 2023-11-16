Чехія заблокує активи Росії
Ян Ліпавський раніше заявляв, що просуватиме цю ідею в уряді й зрештою відповідне рішення прийняли.
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За моєю пропозицією уряд сьогодні схвалив замороження російських держактивів у Чехії. На цьому комерційна діяльність, за рахунок якої Росія фінансує вбивства українців, закінчується,
– написав він.
Чеське радіо повідомило, що до національного списку санкцій було внесено компанію "Росзагрансобственность", яка займається активами Москви за кордоном.
Уся комерційна діяльність цієї компанії, включно з орендою, тепер є незаконною,
– сказав Ліпавський.
Додавання до санкційного списку автоматично означає заморожування всіх активів, якими компанія володіє або керує в Чехії. Поки відомо, що під керівництвом "Росзагрансобственность" знаходиться багато нерухомості.
ЄС залишається серед найбільших імпортерів російського палива
З 24 лютого 2022 року Росія заробила на продажі газу й нафти понад 550 мільярдів доларів. Найбільше палива досі імпортує ЄС – 180 мільярдів доларів.
Попри це нині обсяги імпорту країнами ЄС російського викопного палива вдвічі менші. На другому місці знаходиться Китай.
Лідери за обсягами імпорту:
- Китай — 47%;
- Індія — 32%;
- ЄС — 7%;
- Туреччина — 3%.