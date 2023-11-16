Чехія заблокує активи Росії

Ян Ліпавський раніше заявляв, що просуватиме цю ідею в уряді й зрештою відповідне рішення прийняли.

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За моєю пропозицією уряд сьогодні схвалив замороження російських держактивів у Чехії. На цьому комерційна діяльність, за рахунок якої Росія фінансує вбивства українців, закінчується,

– написав він.

Чеське радіо повідомило, що до національного списку санкцій було внесено компанію "Росзагрансобственность", яка займається активами Москви за кордоном.

Уся комерційна діяльність цієї компанії, включно з орендою, тепер є незаконною,

– сказав Ліпавський.

Додавання до санкційного списку автоматично означає заморожування всіх активів, якими компанія володіє або керує в Чехії. Поки відомо, що під керівництвом "Росзагрансобственность" знаходиться багато нерухомості.

ЄС залишається серед найбільших імпортерів російського палива

З 24 лютого 2022 року Росія заробила на продажі газу й нафти понад 550 мільярдів доларів. Найбільше палива досі імпортує ЄС – 180 мільярдів доларів.

Попри це нині обсяги імпорту країнами ЄС російського викопного палива вдвічі менші. На другому місці знаходиться Китай.

Лідери за обсягами імпорту: