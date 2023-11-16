Кому Росія продає паливо

Від початку повномасштабного вторгнення Росія заробила на експорті газу й нафти понад 550 мільярдів доларів. Найбільшим імпортером досі залишається ЄС, де за цей період купили російського палива на 180 мільярдів доларів.

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Зараз обсяги закупівель російського викопного палива країнами ЄС вдвічі менші, ніж до повномасштабної війни. Імпорт поступово скорочується, однак Євросоюз все одно зберігає лідерство та приносить Росії чи не найбільші доходи. На другому місці — Китай, який вважається найбільшим імпортером російської нафти у світі.

Зауважте! Переважну частину російського доходу становить експорт нафти (та нафтопродуктів) та газу (трубопровідний та СПГ).

Хто серед головних імпортерів

Найбільші імпортери російської нафти:

Китай — 47%;

Індія — 32%;

ЄС — 7%;

Туреччина — 3%.

Найбільші імпортери СПГ (скраплений природний газ):

ЄС — 50%;

Китай — 23%;

Японія — 16%.

До слова! У вересні російський експорт СПГ зріс на 48% у порівнянні з попереднім місяцем.

Найбільші імпортери трубопровідного газу:

ЄС — 41%;

Туреччина — 29%;

Китай — 21%.

Із січня по серпень 2023 року ЄС купив у Росії трубопровідного газу на 4,9 мільярда євро, що стало величезним джерелом доходу для Кремля.