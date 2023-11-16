Чехия заблокирует активы России

Ян Липовский ранее заявлял, что будет продвигать эту идею в правительстве и в конце концов соответствующее решение было принято.

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По моему предложению правительство сегодня одобрило заморозку российских госактивов в Чехии. На этом коммерческая деятельность, за счет которой Россия финансирует убийства украинцев, заканчивается,

– написал он.

Чешское радио сообщило, что в национальный список санкций была внесена компания "Росзагрансобственность", которая занимается активами Москвы за рубежом.

Вся коммерческая деятельность этой компании, включая аренду, теперь незаконна,

– сказал Липовский.

Добавление в санкционный список автоматически означает замораживание всех активов, которыми компания владеет или управляет в Чехии. Пока известно, что под руководством "РосЗагранВласности" находится много недвижимости.

ЕС остается среди крупнейших импортеров российского топлива

С 24 февраля 2022 года Россия заработала на продажи газа и нефти более чем на 550 миллиардов долларов. Больше топлива до сих пор импортирует ЕС – 180 миллиардов долларов.

Несмотря на это, сейчас объемы импорта странами ЕС российского ископаемого топлива вдвое меньше. На втором месте находится Китай.

Лидеры по объемам импорта: