Чехия заблокирует активы России
Ян Липовский ранее заявлял, что будет продвигать эту идею в правительстве и в конце концов соответствующее решение было принято.
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По моему предложению правительство сегодня одобрило заморозку российских госактивов в Чехии. На этом коммерческая деятельность, за счет которой Россия финансирует убийства украинцев, заканчивается,
– написал он.
Чешское радио сообщило, что в национальный список санкций была внесена компания "Росзагрансобственность", которая занимается активами Москвы за рубежом.
Вся коммерческая деятельность этой компании, включая аренду, теперь незаконна,
– сказал Липовский.
Добавление в санкционный список автоматически означает замораживание всех активов, которыми компания владеет или управляет в Чехии. Пока известно, что под руководством "РосЗагранВласности" находится много недвижимости.
ЕС остается среди крупнейших импортеров российского топлива
С 24 февраля 2022 года Россия заработала на продажи газа и нефти более чем на 550 миллиардов долларов. Больше топлива до сих пор импортирует ЕС – 180 миллиардов долларов.
Несмотря на это, сейчас объемы импорта странами ЕС российского ископаемого топлива вдвое меньше. На втором месте находится Китай.
Лидеры по объемам импорта:
- Китай - 47%;
- Индия – 32%;
- ЕС - 7%;
- Турция - 3%.