США конфіскували квартири російського олігарха

Американська влада конфіскувала нерухомість російського олігарха Віктора Перевалова. Йдеться про квартири росіянина у Маямі. Про це пише 24 Канал з посиланням на Мін'юст США.

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Головна причина такого рішення – це порушення санкцій США проти Росії. Міністерство фінансів США забезпечило конфіскацію об'єктів нерухомості російського олігарха відповідно до заочного рішення суду та остаточного розпорядження щодо відповідних заходів впливу.

Регулятор додав, що квартири обслуговувалися та здавались в оренду в порушення санкцій США проти Віктора Перевалова. Додають, що вартість розкішних квартир у Маямі становить 1,8 мільйона доларів.

Що відомо про Віктора Перевалова: