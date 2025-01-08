США конфисковали квартиры российского олигарха

Американские власти конфисковали недвижимость российского олигарха Виктора Перевалова. Речь идет о квартирах россиянина в Майами. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Минюст США.

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Главная причина такого решения – это нарушение санкций США против России. Министерство финансов США обеспечило конфискацию объектов недвижимости российского олигарха в соответствии с заочным решением суда и окончательным распоряжением о соответствующих мерах воздействия.

Регулятор добавил, что квартиры обслуживались и сдавались в аренду в нарушение санкций США против Виктора Перевалова. Добавляют, что стоимость роскошных квартир в Майами составляет 1,8 миллиона долларов.

Что известно о Викторе Перевалове: