У п'ятницю банк повідомляв, що не працює відображення продуктів, карток та рахунків. Також у Sense Bank додавали, що неможливо було зробити переказ та обмін валют, а також оплатити послугу.

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У Sense Bank повідомили про відновлення роботи після збою

Станом на 11:05 український кредитор заявив, що всі цифрові сервіси та функції знову почали працювати у звичному режимі. У Sense Bank також наголосили, що "всі кошти та дані в повній безпеці".

Представники банку додали, що збій не пов'язаний з DDoS-атакою чи іншими ворожими діями. У Sense Bank пояснили, що причина інциденту – світовий IT-збій, пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows. Нагадаємо, що у п'ятницю, 19 липня, збій зафіксували у роботі компаній "Нова Пошта" та Vodafone.