Великобритания стремится ограничить способность России обходить санкции Запада. В новый санкционный список внесли 11 судов, которые продолжают транспортировать российскую нефть.

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Великобритания ввела новые санкции против теневого флота России

Выделяют несколько ключевых причин введения новых санкций против теневого флота России:

Попытки России обходить западные ограничения на экспорт нефти;

Попытки Кремля использовать старые и опасные суда для экспорта сырья, что способствует созданию серьезных экологических рисков.

Стоит добавить, что в теневой флот Москвы входят танкеры, которые не принадлежат западным компаниям и не застрахованы западными страховщиками. Кроме того, в начале июля обнародовали отчет, в котором указали, что санкции G7 против России не достигают одной из главных целей, для которых они были введены повышение стоимости поставок нефти.

Важно! Великобритания снова усиливает санкционное давление на Россию из-за ее полномасштабной войны против Украины. Новые санкции являются продолжением мер, которые ввели в июне. Речь идет об ограничении деятельности шести танкеров и российских компаний в сфере производства и транспортировки сжиженного природного газа.

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер написал в социальной сети X (Twitter в прошлом), что не позволит теневому флоту России и грязным деньгам, которые он генерирует, свободно проходить через европейские водные пути и ставить их безопасность под угрозу. Политик также отметил, что Украина есть и будет в центре повестки дня его правительства.