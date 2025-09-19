Мінфін Росії прагне захистити держбюджет Росії від "ударів", які завдають санкції. Також міністерство хоче знівелювати вплив коливань нафтових цін на ситуацію.

Яке рішення ухвалив російський Мінфін?

Російський уряд планує знизити граничну ціну на нафту. Надприбутки мають перераховувати до резервного фонду, забезпечивши тим самим його стабільне наповнення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зверніть увагу! Ці зміни почнуть діяти з 2026 року.

Антон Сілуанов Міністр фінансів Росії Щоб зробити наші фінанси стійкішими, ми пропонуємо зменшити залежність бюджету від цінових та об'ємних коливань доходів від нафти й газу.

Підрахунки Reuters показують, що у вересні продажі нафти та газу в Росії можуть знизитись на 23% у річному вимірі, внаслідок:

зміцнення рубля;

нижчих цін.

Як російський уряд прагне скоротити дефіцит бюджету? Російський уряд розглядає можливість підвищення ПДВ з 20% до 22%, повідомляє Reuters. Таким чином Кремль хоче підтримати резерви та зменшити дефіцит бюджету.

Що відбувається в російській економіці зараз?