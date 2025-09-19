Минфин России стремится защитить госбюджет России от "ударов", которые наносят санкции. Также министерство хочет нивелировать влияние колебаний нефтяных цен на ситуацию.

Какое решение принял российский Минфин?

Российское правительство планирует снизить предельную цену на нефть. Сверхприбыль будут перечислять в резервный фонд, обеспечив тем самым его стабильное наполнение, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание! Эти изменения начнут действовать с 2026 года.

Антон Силуанов Министр финансов России Чтобы сделать наши финансы более устойчивыми, мы предлагаем уменьшить зависимость бюджета от ценовых и объемных колебаний доходов от нефти и газа.

Подсчеты Reuters показывают, что в сентябре продажи нефти и газа в России могут снизиться на 23% в годовом измерении, вследствие:

укрепления рубля;

более низких цен.

Как российское правительство стремится сократить дефицит бюджета? Российское правительство рассматривает возможность повышения НДС с 20% до 22%, сообщает Reuters. Таким образом Кремль хочет поддержать резервы и уменьшить дефицит бюджета.

Что происходит в российской экономике сейчас?