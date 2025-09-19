Попытка защититься от санкций: Минфин России принял шокирующее решение
- Минфин России планирует снизить предельную цену на нефть, а сверхприбыль направить в резервный фонд.
- Российское правительство рассматривает повышение НДС с 20% до 22% для сокращения дефицита бюджета.
Минфин России стремится защитить госбюджет России от "ударов", которые наносят санкции. Также министерство хочет нивелировать влияние колебаний нефтяных цен на ситуацию.
Какое решение принял российский Минфин?
Российское правительство планирует снизить предельную цену на нефть. Сверхприбыль будут перечислять в резервный фонд, обеспечив тем самым его стабильное наполнение, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Обратите внимание! Эти изменения начнут действовать с 2026 года.
Чтобы сделать наши финансы более устойчивыми, мы предлагаем уменьшить зависимость бюджета от ценовых и объемных колебаний доходов от нефти и газа.
Подсчеты Reuters показывают, что в сентябре продажи нефти и газа в России могут снизиться на 23% в годовом измерении, вследствие:
- укрепления рубля;
- более низких цен.
Как российское правительство стремится сократить дефицит бюджета?
Российское правительство рассматривает возможность повышения НДС с 20% до 22%, сообщает Reuters. Таким образом Кремль хочет поддержать резервы и уменьшить дефицит бюджета.
Что происходит в российской экономике сейчас?
Недавно Путин признал, что в российской экономике проблемы. Ранее российский лидер все отрицал. В ситуации, которая сложилась, он обвинил чиновников.
Ситуация в российской экономике ухудшается. На это, в том числе, указывает увеличение долгов и кредитов у населения.
В следующем году Россия будет испытывать дефицит бюджета особенно сильно. В частности, из-за снижения денежных поступлений от нефти.