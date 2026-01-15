Що відомо про продаж "РВС банку"?

Український банк продано банківській групі, заснованій в Естонії – Iute Group AS, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Економічну правду".

Читайте також Електронне працевлаштування в Україні: трудовий договір можна буде укласти онлайн

Зауважимо, що НБУ відніс до категорії неплатоспроможних АТ "РВС Банк" ще ​​4 листопада 2025 року, повідомляє регулятор.

Ольга Білай Директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Угода з Iute Group передбачала створення перехідного банку, його ліцензування, передачу активів і зобов'язань із подальшим продажем іноземному інвестору у вкрай стислі терміни.

Важливо! Компанія Iute Group стала переможцем конкурсу, завдяки якому відбувалось виведення "РВС банку" з ринку.

Генеральний директор Iute Group Тармо Сілд також прокоментував цю угоду. Він вказав, що вона відповідає стратегічному напрямку компанії, відносно створення цифрового банку.

Повністю цифровий "ЮТЕ Банк" зможе надавати основні банківські послуги для роздрібних клієнтів дещо пізніше. Це відбудеться після того, як станеться докапіталізація та адаптація банку до вимог НБУ.

Довідка: Під основними банківськими послугами маються на увазі: депозити, кредити, платежі, операції з іноземною валютою і розрахунково-касові послуги.

Що важливо знати про цю угоду зараз?

Обрано майбутнього очільника "ЮТЕ Банку". Ним стане банківський керівник Артур Муравицький. Він має 22 роки досвіду роботи у фінансовій сфері.

ФГВФО оголосив конкурс на виведення цього банку з ринку. Уже 31 грудня стало відомим ім'я переможця. Конкурс виграла естонська компанія IUTE.

Після того, як це було відомо, створили перехідний банк. Він і отримав назву "Юте Банк".

Зверніть увагу! Як відомо, загальна сума угоди – 120 тисяч євро. Тобто, майже 6 мільйонів гривень.