Что известно о продаже "РВС банка"?

Украинский банк продан банковской группе, основанной в Эстонии – Iute Group AS, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Экономическую правду".

Заметим, что НБУ отнес к категории неплатежеспособных АО "РВС Банк" еще 4 ноября 2025 года, сообщает регулятор.

Ольга Билай Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Соглашение с Iute Group предусматривало создание переходного банка, его лицензирование, передачу активов и обязательств с последующей продажей иностранному инвестору в крайне сжатые сроки.

Важно! Компания Iute Group стала победителем конкурса, благодаря которому происходил вывод "РВС банка" с рынка.

Генеральный директор Iute Group Тармо Силд также прокомментировал эту сделку. Он указал, что она соответствует стратегическому направлению компании, относительно создания цифрового банка.

Полностью цифровой "ЮТЕ Банк" сможет предоставлять основные банковские услуги для розничных клиентов несколько позже. А именно, после того, как произойдет докапитализация и адаптация банка к требованиям НБУ.

Справка: Под основными банковскими услугами подразумеваются: депозиты, кредиты, платежи, операции с иностранной валютой и расчетно-кассовые услуги.

Что важно знать об этой сделке сейчас?

Избран будущий глава "ЮТЕ Банка". Им станет банковский руководитель Артур Муравицкий. Он имеет 22 года опыта работы в финансовой сфере.

ФГВФЛ объявил конкурс на вывод этого банка с рынка. Уже 31 декабря стало известно имя победителя. Конкурс выиграла эстонская компания IUTE.

После того, как это было известно, создали переходный банк. Он и получил название "Юте Банк".

Обратите внимание! Как известно, общая сумма сделки – 120 тысяч евро. То есть, почти 6 миллионов гривен.