Рубль лише зміцнюється: що насправді відбувається з російською валютою

З початку 2025 російська валюта зміцнилась на 45%. Наразі 1 долар коштує приблизно 78 рублів. Для розуміння, це рівні близькі до тих, що були на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Що відбувається з рублем зараз?

Дані демонструють, що за останній рік зростання курсу рубля було найсильнішим як мінімум з 1994 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Ключовим фактором стало різке падіння попиту на іноземну валюту в Росії на тлі міжнародних санкцій, тоді як надзвичайно жорстка монетарна політика підвищила привабливість рублевих активів для резидентів,

Рубль почав зростати, попри санкції. Також не вплинуло на ситуацію падіння цін на нафту. Для розуміння, нафтогазові доходи Росії за перші 11 місяців 2025 року впали на 22%, повідомляє російський Мінфін.

Зауважимо, що відчутно підтримав рубль продаж іноземної валюти Центробанком Росії:

для російського Центробанку зміцнення рубля це хороший знак, адже це важливий крок у боротьбі з інфляцією;

водночас, якщо будуть зберігатись теперішні тенденції, вийде, що економічне зростання цього року сповільниться.

Росія втрачає свої природні переваги як енергетична держава, пропонуючи іноземним споживачам кращі умови, ніж вітчизняним виробникам, та погіршуючи інвестиційну привабливість країни,

– наголошують дослідники Інституту економіки зростання імені Столипіна.

Як показують дані investing.com, 29 грудня 1 долар це – 78,59 рубля.



Який курс рубля в кінці грудня 2025/ Скриншот investing.com

Що важливо знати про рубль зараз?