Рубль только укрепляется: что на самом деле происходит с российской валютой
- Российская валюта укрепилась на 45% с начала 2025 года, достигнув уровня 78 рублей за доллар, что близко к показателям начала вторжения в Украину.
- Рост рубля объясняется снижением спроса на иностранную валюту из-за санкций и жесткой монетарной политики.
С начала 2025 года российская валюта укрепилась на 45%. Сейчас 1 доллар стоит примерно 78 рублей. Для понимания, это уровни близкие к тем, что были в начале полномасштабного вторжения России в Украину.
Что происходит с рублем сейчас?
Данные демонстрируют, что за последний год рост курса рубля был самым сильным как минимум с 1994 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Ключевым фактором стало резкое падение спроса на иностранную валюту в России на фоне международных санкций, тогда как чрезвычайно жесткая монетарная политика повысила привлекательность рублевых активов для резидентов,
Рубль начал расти, несмотря на санкции. Также не повлияло на ситуацию падение цен на нефть. Для понимания, нефтегазовые доходы России за первые 11 месяцев 2025 года упали на 22%, сообщает российский Минфин.
Заметим, что ощутимо поддержала рубль продажа иностранной валюты Центробанком России:
- для российского Центробанка укрепление рубля это хороший знак, ведь это важный шаг в борьбе с инфляцией;
- в то же время, если будут сохраняться нынешние тенденции, получится, что экономический рост в этом году замедлится.
Россия теряет свои природные преимущества как энергетическая держава, предлагая иностранным потребителям лучшие условия, чем отечественным производителям, и ухудшая инвестиционную привлекательность страны,
– отмечают исследователи Института экономики роста имени Столыпина.
Как показывают данные investing.com, 29 декабря 1 доллар это – 78,59 рубля.
Что важно знать о рубле сейчас?
Российское правительство ожидало в 2025 – средний обменный курс на уровне 91,2 рубля за доллар. Однако валюта укрепилась больше чем ожидалось.
Нужно понимать, что слабый уровень рубля "поможет" экспортерам. К тому же это положительно повлияет на бюджет и экономику России в целом. Сейчас она находится в кризисе. В частности, растет бюджетный дефицит. По итогам 2025 года, он достигнет – 5,7 триллиона рублей.