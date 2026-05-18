Чому знову зробили виняток для російської нафти?

За словами джерел, таке рішення ухвалило Міністерство фінансів США, пише Reuters.

Дивіться також Відбулася ескалація конфлікту на Близькому Сході: як злетіли ціни на нафту тепер

Дозвіл щодо морських поставок у відомстві пояснили тим, що кілька країн нібито попросили Вашингтон надати їм більше часу для закупівлі російської нафти.

Повідомляється, що виняток продовжили ще на 30 днів.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, що Сполучені Штати запровадили цей виняток із санкцій ще у березні, намагаючись пом’якшити дефіцит постачання нафти та стримати високі ціни після перекриття Іраном Ормузької протоки.

Однак аналітики дійшли висновку, що послаблення санкцій проти російської нафти відчутно не вплинуло на ринок.

Хто звернувся до США через нафту?

Разом з тим днями Індія звернулася до США з проханням продовжити виняток для нафти з Росії, повідомляло агентство Bloomberg.

Адже конфлікт на Близькому Сході триває. Ні США, ні Іран поки не готові поступатися, лише сиплють новими погрозами. У підсумку ринок нафти продовжує лихоманити.

Це змусило чиновників в Нью-Делі попередили Вашингтон, що волатильність на ринку нафти матиме широкі негативні наслідки для світової економіки і Індії зокрема.

Зокрема, це вплине на 1,4 мільярда індійців, які вже страждають від дефіциту газу для приготування їжі,

– передають джерела послання Індії до США.

Річ у тім, що блокування Ормузької протоки після початку війни США проти Ірану наприкінці лютого серйозно вдарило по Індії. Адже вона є третім найбільшим у світі імпортером і споживачем нафти і значу її частину отримувала саме з Близького Сходу.

Але військовий конфлікт призвів до того, що частка постачань з Перської затоки в індійському імпорті сирої нафти знизилася до рекордно низького рівня у березні – 26,3%.

Натомість НПЗ Індії почали активно закуповували російську нафту, після того, як першими отримали від США виняток із санкцій на сировину що перебувала в морі.

Зауважте! У підсумку постачання нафти з Росії до Індії у березні майже подвоїлися порівняно з лютим і досягли 2,25 мільйона барелів на добу.