Нове піке російського рубля: що відбувається на ринку

Російський рубль знову почав фіксувати втрати на ринку. Про це свідчать дані Московської фондової біржі. Більше про це – далі у тексті.

Рубль знову втрачає позиції на ринку

Євро почало дорожчати під час денних торгів на Московській біржі. Річ у тому, що ця валюта подорожчала до понад 101 рубля. Це сталося вперше з кінця жовтня.

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Тоді як долар тепер коштує понад 92 рублі. Такого рівня американська валюта досягла вперше з 11 грудня. Крім того, китайський юань виріс вище 12,95 рубля. Російські аналітики вважають, що знецінення рубля можна пов'язати з підвищенням попиту на валюту, яку зафіксували наприкінці року.

Нагадаємо, що на початку серпня російський рубль увійшов до трійки найслабших валют у світі разом з турецькою лірою та аргентинським песо. Також цікаво, що на початку серпня рубль різко знецінився щодо китайського юаня, зафіксувавши найгірший результат за рік.