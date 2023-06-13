Рубль падає до низу

Як повідомляють в російських ЗМІ під час торгів на Московські біржі курс рубля вперше з початку квітня 2022 року впав нижче позначки 84 рублів за долар. До речі, попереднього разу долар торгувався вище 84 рублів більше ніж 14 місяців тому – 4 квітня 2022 року.

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Цікаво, що євро навпаки подорожчало. На сьогодні воно становить до 90,91 рубля, тобто зросло майже на 2 рублі.

Як пояснює експерт країни-агресорки з компанії "БКС Світ Інвестицій" Дмитро Бабін, курс рубля знижується через дисбаланс, викликаний недостатнім припливом на ринок іноземної валюти.

Це обумовлено скороченням експортного виторгу через низькі ціни на нафту і газ. Водночас обсяг імпорту відновився до рівнів 2020 – 2021 років,

– додає він.

Також тиск на рубль чинять геополітичні новини та ситуація на ринку нафти. Як от на початку тижня ціни на нафту Brent обвалилися на 3,94% – до 71,84 долара за барель.

Як ситуація була у квітні

Ще 6 квітня рубль зафіксував один із найбільших спадів на той момент за рік. Курс долара зупинився на рівні 80,1 рубля. А євро торгувалося за ціною на рівні 88,86 рубля.

Зверніть увагу, що російська валюта вважається найгіршою у світі. Рубль увійшов до переліку таких валют і стоїть поруч з єгипетським фунтом та аргентинським песо. Як пише Reuters, вище згадані валюти демонструють найгіршу динаміку на ринку.