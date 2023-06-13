Рубль падает вниз

Как сообщают в российских СМИ, во время торгов на Московские биржи курс рубля впервые с начала апреля 2022 года упал ниже отметки 84 рублей за доллар. Кстати, в прошлый раз доллар торговался выше 84 рублей более 14 месяцев назад – 4 апреля 2022 года.

Читайте также Revolut начал блокировать счета и операции проживающих в Европе россиян - СМИ

Любопытно, что евро наоборот подорожало. На сегодняшний день оно составляет до 90,91 рубля, то есть выросло почти на 2 рубля.

Как объясняет эксперт страны-агрессорки из компании "БКС Мир Инвестиций" Дмитрий Бабин, курс рубля снижается из-за дисбаланса, вызванного недостаточным притоком на рынок иностранной валюты.

Это обусловлено сокращением экспортной выручки из-за низких цен на нефть и газ. В то же время объем импорта возобновился до уровней 2020 – 2021 годов,

– добавляет он.

Также давление на рубль оказывают геополитические новости и ситуация на рынке нефти. Как вот в начале недели цены на нефть Brent рухнули на 3,94% - до 71,84 доллара за баррель.

Как ситуация была в апреле

Еще 6 апреля рубль зафиксировал один из самых больших спадов на тот момент за год. Курс доллара остановился на уровне 80,1 рублей. А евро торговался по цене на уровне 88,86 рубля.

Обратите внимание, что российская валюта считается самой плохой в мире. Рубль вошел в список таких валют и стоит рядом с египетским фунтом и аргентинским песо. Как пишет Reuters, выше упомянутые валюты демонстрируют самую плохую динамику на рынке.