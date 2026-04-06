Финансы Ценные металлы Именно здесь в Украине самые большие залежи золота: вы будете поражены
6 апреля, 06:00
Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Украина имеет значительный потенциал запасов золота, сосредоточенный в трех основных провинциях: Украинском щите, Донбасской золоторудной и Карпатской золотоносной провинциях.
  • Украинский щит содержит примерно 75% всех запасов.

Украина имеет значительные запасы золота. Они не сосредоточены в определенной области, а распределяются по всей территории страны. Где регионы с наибольшим количеством золота, узнайте больше.

Где в Украине наибольшее количество золота?

В Украине есть 3 основные провинции, где находятся значительные залежи золота, сообщают Госгеонедра.

Общий потенциал этих провинций – 3 000 тонн. Наибольшее количество золота потенциально находится на территории Украинского щита, там ориентировочно – 2 400 тонн. В других провинциях ситуация следующая:

  • Донбасская золоторудная провинция имеет потенциал – 400 тонн золота;
  • Карпатская золотоносная провинция – 55 тонн золота.

Важно! Это именно потенциальные объемы запасов.

Что известно о золотых провинциях Украины?

Золотые провинции Украины продолжают изучать. Сейчас, как сообщают "Полезные ископаемые Украины", ситуация там такая:

  • Украинский щит

Считается, что на территории этой провинции находится примерно 75% от всех запасов. Сейчас там есть 6 основных месторождений:

  • Сергеевское месторождение;
  • Клинцовское месторождение;
  • Майское месторождение;
  • Юрьевское месторождение;
  • месторождения "Золотая Балка";
  • месторождение "Широкая Балка".

Важно! Речь идет именно об изученных месторождениях. Потенциально на этой территории есть и другие.

  • Карпатская золотоносная провинция

В этой провинции потенциально находятся такие известные месторождения, как:

  • Мужиевское;
  • Береговское;
  • Сауляк.

Обратите внимание! На этой территории находится примерно 15% от всех украинских запасов.

  • Донбасская золоторудная провинция

На этой территории, как считается, находится 10% от всех запасов. Однако нужно помнить, что потенциал этой провинции значительно больше.

Интересно! На территории указанных провинций в целом – 6 золоторудных районов.

Кроме того, есть перспективы обнаружения золота в Крыму, Добруджи и особенно на шельфе Черного и Азовского морей, где открыты участки с золотой минерализацией,
– говорится в сообщении.

Сколько стоит золото сегодня?

  • Сегодня отчет, по драгоценным металлам отсутствует. Дело в том, что большинство рынков закрыты на праздник Страстной пятницы. Следующее обновление должно состояться 6 апреля, сообщает Reuters.

  • Как показывают данные TradingView, 2 апреля в последний раз золото фиксировалось на отметке – 4 676,75 доллара за унцию. В течение последнего времени этот металл не демонстрировал резких скачков. В частности, 31 марта цена золота была на уровне – 4 652,31 доллара за унцию.