Что известно о самой дорогой елке в мире?

Эта рождественская елка была высотой почти 3 метра, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

Читайте также Доллары 1996 года принимают без проблем: где и как можно обменять старые купюры

Обратите внимание! Цена этой елки – примерно 4 миллиона фунтов стерлингов. Согласно нынешнему курсу, это более 5 миллионов долларов.



Как выглядит самая дорогая елка из золота / Фото: NF/newsX

Что известно об этой елке:

эта елка, изготовлена мюнхенской компанией Pro Aurum;

всего для изготовления этой елки было использовано 2024 золотых монет Венской филармонии;

вес этой елки – 60 килограммов.

Золотая елка потрясающе иллюстрирует это вневременное значение драгоценного металла,

– подчеркнул представитель Pro Aurum Бенджамин Сума.

Заметим, что эта елка изготовлена не для продажи. Ее сделали исключительно для того, чтобы привлечь новых покупателей.

Интересно! На вершине этой елки вместо традиционного украшения была установлена 24-каратная золотая монета.

Какая елка имела самые дорогие украшения?

Ранее самой дорогой елкой считалась зеленая красавица из отеля Emirates Palace в Абу-Даби, установлена в 2010 году. Ее стоимость, из-за украшений, была более – 11 миллионов долларов, сообщает BBC.

Интересно знать! Сама елка стоила всего 10 тысяч долларов и была в высоту – 13 метров.

Общая стоимость украшений превысила 11,5 миллиона долларов. Это неудивительно, ведь зеленая красавица была "усыпана" драгоценными камнями, в частности:

изумрудами;

бриллиантами;

и жемчугом.

Будут ли устанавливать в Украине елку на Рождество в этом году?