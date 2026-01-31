Из-за чего показатели счетчика могут не принимать?
В АО "Облтеплокоммунэнерго" предупредили, что части потребителей могут перестать засчитывать показания счетчиков. Все из-за того, что приборы учета вовремя не прошли обязательную поверку.
Специалисты напоминают, что счетчики горячей воды и тепловой энергии нужно проверять раз в четыре года, ведь таково требование закона. Если этого не сделать, показания просто не будут принимать во внимание, а потребление будут считать по нормативам как для квартир без счетчиков.
Обратите внимание! В результате таких "средних" начислений, суммы в платежках могут неприятно удивить. Ведь это приводит автоматически к переплатам.
Кто должен проводить поверку счетчика?
Проведение поверки счетчиков – это всегда ответственность самого потребителя, напоминают в Кабмине. То есть человек должен самостоятельно выбирать компанию, которая имеет право выполнять такие работы, а также оплачивает услугу.
Важно! После этого важно получить подтверждающие документы: акт поверки с данными счетчика и свидетельство о его соответствии, где указана дата следующей проверки.
Соответственно, чтобы счетчик снова учитывали в начислениях, эти документы нужно передать поставщику услуги, в частности региональному предприятию теплоснабжения. Иначе счета и в дальнейшем будут формироваться "по норме", а не по фактическому потреблению.
Что еще следует знать о тарифах в Украине?
Тариф на распределение природного газа в Украине не является единым и устанавливается отдельно для каждого региона в зависимости от оператора газораспределительной сети. Его размер определяется решениями регулятора и зависит от технических и экономических особенностей конкретной области.
Так, для потребителей Киевгаз плата за доставку газа составляет 0,384 гривны за один кубометр в месяц. При этом, плата за распределение газа не привязана к фактическому потреблению. она начисляется всем домохозяйствам, которые остаются подключенными к газовой сети, даже если газом временно не пользуются.
Единственный способ прекратить такие начисления, это официально отсоединиться от газораспределительной системы в установленном порядке.