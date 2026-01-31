Из-за чего показатели счетчика могут не принимать?

В АО "Облтеплокоммунэнерго" предупредили, что части потребителей могут перестать засчитывать показания счетчиков. Все из-за того, что приборы учета вовремя не прошли обязательную поверку.

Специалисты напоминают, что счетчики горячей воды и тепловой энергии нужно проверять раз в четыре года, ведь таково требование закона. Если этого не сделать, показания просто не будут принимать во внимание, а потребление будут считать по нормативам как для квартир без счетчиков.

Обратите внимание! В результате таких "средних" начислений, суммы в платежках могут неприятно удивить. Ведь это приводит автоматически к переплатам.

Кто должен проводить поверку счетчика?

Проведение поверки счетчиков – это всегда ответственность самого потребителя, напоминают в Кабмине. То есть человек должен самостоятельно выбирать компанию, которая имеет право выполнять такие работы, а также оплачивает услугу.

Важно! После этого важно получить подтверждающие документы: акт поверки с данными счетчика и свидетельство о его соответствии, где указана дата следующей проверки.

Соответственно, чтобы счетчик снова учитывали в начислениях, эти документы нужно передать поставщику услуги, в частности региональному предприятию теплоснабжения. Иначе счета и в дальнейшем будут формироваться "по норме", а не по фактическому потреблению.

