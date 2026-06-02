Произошли важные изменения: сколько теперь стоит лом золота

Цена на золотой лом зависит от многих факторов. Первоочередной является стоимость золота на мировом рынке. Также на цену этого металла влияют актуальные ныне тенденции.

Сколько стоит лом золота?

Стоимость грамма лома золота зависит от пробы, сообщает НБУ.

По состоянию на 2 июня, расценки следующие:

для изделия, имеющего 333 пробу, цена за грамм – 2 095,01 гривны;

375 пробу – 2 359,25 гривны за грамм;

500 пробу – 3 145,67 гривны за грамм;

583 пробу – 3 667,85 гривны за грамм;

585 пробу – 3 680,43 гривны за грамм;

750 пробу – 4 718,50 гривны за грамм;

900 пробу – 5 662,20 гривны за грамм;

999 пробу – 6 285,04 гривны за грамм.

Какая цена банковского золота?

Стоимость банковского золота определяется несколько сложнее. В первую очередь она зависит от качества металла, сообщает Нацбанк.

Сейчас стоимость банковского золота такова:

золото наивысшей категории сейчас имеет цену – 6 354,88 гривны за грамм;

золото, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 6 335,82 гривны за грамм;

золото, не отвечающее требованиям по качеству банковских металлов, стоит – 6 291,33 гривны за грамм.

Какая цена золота на мировом рынке 2 июня 2026 года?