Сколько стоит лом золота?

Стоимость грамма лома золота зависит от пробы, сообщает НБУ.

По состоянию на 2 июня, расценки следующие:

для изделия, имеющего 333 пробу, цена за грамм – 2 095,01 гривны;

375 пробу – 2 359,25 гривны за грамм;

500 пробу – 3 145,67 гривны за грамм;

583 пробу – 3 667,85 гривны за грамм;

585 пробу – 3 680,43 гривны за грамм;

750 пробу – 4 718,50 гривны за грамм;

900 пробу – 5 662,20 гривны за грамм;

999 пробу – 6 285,04 гривны за грамм.

Какая цена банковского золота?

Стоимость банковского золота определяется несколько сложнее. В первую очередь она зависит от качества металла, сообщает Нацбанк.

Сейчас стоимость банковского золота такова:

золото наивысшей категории сейчас имеет цену – 6 354,88 гривны за грамм;

золото, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 6 335,82 гривны за грамм;

золото, не отвечающее требованиям по качеству банковских металлов, стоит – 6 291,33 гривны за грамм.

Какая цена золота на мировом рынке 2 июня 2026 года?