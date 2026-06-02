Сколько стоит лом золота?
Стоимость грамма лома золота зависит от пробы, сообщает НБУ.
По состоянию на 2 июня, расценки следующие:
- для изделия, имеющего 333 пробу, цена за грамм – 2 095,01 гривны;
- 375 пробу – 2 359,25 гривны за грамм;
- 500 пробу – 3 145,67 гривны за грамм;
- 583 пробу – 3 667,85 гривны за грамм;
- 585 пробу – 3 680,43 гривны за грамм;
- 750 пробу – 4 718,50 гривны за грамм;
- 900 пробу – 5 662,20 гривны за грамм;
- 999 пробу – 6 285,04 гривны за грамм.
Какая цена банковского золота?
Стоимость банковского золота определяется несколько сложнее. В первую очередь она зависит от качества металла, сообщает Нацбанк.
Сейчас стоимость банковского золота такова:
- золото наивысшей категории сейчас имеет цену – 6 354,88 гривны за грамм;
- золото, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 6 335,82 гривны за грамм;
- золото, не отвечающее требованиям по качеству банковских металлов, стоит – 6 291,33 гривны за грамм.
Какая цена золота на мировом рынке 2 июня 2026 года?
Сегодня цена золота выросла. Она увеличилась на 0,5%, достигнув – 4 504,36 доллара за унцию.
2 июня стоимость золота выросла, потому что рынок сфокусировался на нестабильности на Ближнем Востоке. Кризис в этом регионе продолжается. Также влияние на ситуацию имела публикация экономических данных в США.