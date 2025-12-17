Сколько можно получить за золото в ломе, если сдать его сейчас

Стоимость золота в ломе формируется под влиянием мировых тенденций. В частности, сегодня этот металл несколько вырос в цене на мировом рынке. Какие теперь цены на золотой лом, читайте далее.

Сколько стоит золото в ломе сейчас? На цену золотого лома также влияет проба, сообщает 24 Канал. Читайте также Возле этой страны стоят танкеры с российской нефтью: ситуация обостряется НБУ сегодня установил такие закупочные цены на лом: для изделий, имеющих 333 пробу – 1 900,62 гривны за грамм;

те, что имеют 375 пробу – 2 140,34 гривны за грамм;

500 пробу – 2 853,79 гривны за грамм;

583 пробу – 3 327,52 гривны за грамм;

585 пробу – 3 338,93 гривны за грамм;

750 пробу – 4 280,69 гривны за грамм;

900 пробу – 5 136,82 гривны за грамм;

999 пробу – 5 701,87 гривны за грамм. Заметим, что проба показывает долю чистого металла в сплаве. Чтобы определить это значение, необходимо: пробу разделить на 10;

таким образом определяется процент, который показывает сколько чистого металла в сплаве, все остальное – примеси. Разберемся на примере, где на изделии указано – 585. Там получается – 58,5% чистого золота, 41,5% – другие металлы. Сколько удастся выручить при сдаче банковского золота? Как сообщает Нацбанк, закупочные цены на банковское золото сегодня такие: 5 765,23 гривны за грамм – это стоимость банковского золота наивысшей категории;

5 747,93 гривны за грамм – цена металла, который требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества;

5 707,58 гривны за грамм – столько сегодня стоит золото, не соответствующее требованиям по качеству банковских металлов. Что происходит с ценами на золото сейчас? Золото сейчас дорожает. Цена этого металла сегодня выросла на 0,3% и достигла – 4 317,65 доллара. Подорожание золота связано с геополитической напряженностью, в частности, конфликтом между США и Венесуэлой.

В 2025 году ценовой рекорд золота установлен в октябре. Тогда этот металл имел стоимость – 4 381,21 доллара за унцию.