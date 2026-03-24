Геологи сделали новое открытие. Стало известно, что в Китае – под холмами уезда Пинцзян находятся 40 отдельных золотоносных жил. Именно в этой зоне потенциально хранятся одни из самых больших запасов золота.
Что известно о новом месторождении золота?
Как известно уже сейчас, 300 тонн золотых запасов находятся на глубине до 2 километров указанного месторождения Вангу, сообщает Daily Galaxy.
В течение года на указанной территории были извлечены буровые керны с глубины примерно 2 километра. Внутри многих "трубок" нашли неожиданное – золото.
Сейчас запасы оценивают так:
- на глубине до 2 километров потенциально находятся 300 тонн запасов золота;
- а на глубине 3 километра, запасы могут достигать – 1000 тонн.
Стоимость этих залежей оценивают в 600 миллиардов юаней. Согласно нынешнему курсу, это почти – 83 миллиарда долларов США.
В случае, если эта оценка подтвердится, Вангу будет больше чем южноафриканский рудник "Саут-Дип". Для понимания африканское месторождение имеет запасы в размере примерно 900 метрических тонн, сообщает "Украинская жизнь". Основная разница между этими рудниками – в содержании золота.
В одном из керновых образцов, взятых на глубине около 2 000 метров, в тонне руды содержалось 138 граммов золота. Большинство коммерческих рудников работают с содержанием золота ниже 10 граммов на тонну,
– говорится в сообщении.
Месторождение Вангу является одним из самых "богатых", среди обнаруженных за последние десятилетия. К тому же там:
- видимое золото в образцах керна;
- а также присутствует золото в руде в значительных объемах.
Сейчас месторождение Вангу является одним из самых богатых месторождений, обнаруженных за последние десятилетия, с видимым золотом в образцах керна и содержанием золота в руде, что превышает средние мировые показатели более чем в десять раз,
– указывает издание.
Что еще важно знать о месторождении Вангу?
Золото было обнаружено и в других местах. В частности, во время периферийного бурения вокруг основной площадки. Это может означать, что реальные залежи золота там еще больше.
Сейчас месторождение Вангу находится на стадии разведки. Чтобы подтвердить нынешние теории, необходимо провести дополнительные проверки.