Как изменилась стоимость золотых запасов в России?

Как показывают расчеты, с февраля 2022 года стоимость золотых запасов Центробанка России увеличилась более чем на 216 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg.

Напомним! С 2022 года в ЕС заморожено примерно 210 миллиардов евро, то есть, в соответствии с нынешним курсом, почти 244 миллиарда долларов, российских активов.

Если ориентироваться на данные российского Центробанка, получится, что на конец 2025:

международные резервы достигли 755 миллиардов долларов;

в том числе – 326,5 миллиардов долларов в золоте.

Интересно! С 2022 года Центробанк России воздерживался от покупок золота. К тому же он стремился не использовать свои резервы.

Фактически, Центробанк России начал использовать свои золотые запасы лишь в конце 2025 года. Тогда они сократились на 0,2 миллиона тройских унций, сообщает Служба внешней разведки Украины.

Увеличение стоимости слитков золота восстанавливает большую часть утраченной финансовой способности России, даже если это не возвращает заблокированные резервы. Хотя ценные бумаги и наличные, обездвиженные в Европе, нельзя продать или передать в залог, золото все еще можно монетизировать при необходимости,

– указывает издание.

Заметим, что Россия является вторым по величине производителем золота в мире. Ее добыча в год составляет примерно 300 тонн.

Что важно знать о запасах золота в России сейчас?

Еще в 2022 году российское золото в слитках было исключено с западных рынков. Оно больше не принимается Лондонской ассоциацией рынка золота в слитках. Такие изменения, фактически, сделали невозможной продажу такого металла за границу.

Сейчас золото составляет 43% от общих российских резервов. Для сравнения, в 2022 году они были – 21%.

Интересно! За 2025 год золото выросло в цене почти на 70%. Этому способствовала сложная геополитическая ситуация в мире.