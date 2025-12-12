Как вырос в цене доллар 12 декабря?
Стоимость золота сегодня выросла до 4 327,31 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Читайте также Евро против доллара: какая валюта стабильнее и занимала более высокие позиции на рынке в 2025 году
Для понимания, максимум в 2025 году был достигнут в октябре. Тогда цена этого металла составила – 4 381,21 доллара за унцию, сообщает Reuters.
Какие факторы способствовали подорожанию золота:
- высокий спрос на безопасные активы;
- общая геополитическая нестабильность;
- напряжение между Венесуэлой и США
К тому же важную роль сыграл резкий рост еженедельных заявок на пособие по безработице в США. На прошлой неделе их количество увеличилось больше всего за последние 4,5 года.
Не стоит забывать и о том, что 10 декабря была снижена ключевая ставка ФРС на 25 базисных пунктов. Для золота это стало хорошей новостью. Ведь недоходные активы "выигрывают" при низких процентных ставках.
Между тем, этой неделе в Индии наблюдался рост скидок на золото, поскольку спрос оставался низким, несмотря на свадебный сезон, тогда как высокие спотовые цены снизили спрос в Китае,
– отмечает издание.
Как изменилась цена серебра в декабре 2025 года?
Спотовая стоимость серебра сегодня выросла на 0,8%. Теперь этот металл стоит – 64,09 доллара за унцию Сейчас серебро "направляется" к недельному росту в размере – 10%.
Серебро поддерживается промышленным спросом на фоне опасений относительно дефицита, постоянного напряжения рынка и спекулятивного ажиотажа, преимущественно со стороны розничных инвесторов, что способствовало притоку средств в серебряных ET,
– отметил руководитель отдела сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен.
Интересно! В этом году золото выросло в цене более чем на 100%.
Как изменились цены на другие драгоценные металлы?
Платина выросла в цене на 3,2%. Цена этого металла сегодня достигла – 1 750,35 доллара за унцию.
Палладий, свою очередь, 12 декабря вырос в цене на 2,6%. Теперь этот металл стоит – 1 523,10 долларов за унцию.