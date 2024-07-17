Дональд Трамп считает, что Тайвань должен платить США за свою оборону. Политик также заявил, что "они забрали около 100% нашего бизнеса по производству микросхем".

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Дональд Трамп спровоцировал обесценивание акций TSMC

В результате акции компании TSMC начала падать в цене. Ценные бумаги крупнейшего в мире производителя микросхем и ключевого партнера таких гигантов как Apple и Nvidia, подешевели на 2,4%.

Вице-президент Mega International Investment Service заявил, что комментарии Дональда Трампа были достаточно резкими и компания рассматривает их как политическую риторику. По его словам, TSMC – это замечательная компания, которая победила на рынке многих компаний-конкурентов в США.

Интересно! TSMC активно расширяет свой бизнес за рубежом. В частности, компания получила в 2024 году значительную поддержку в США. В частности, речь идет о серьезных инвестициях.

На момент создания этого материала, акции TSMC торгуются на уровне почти 180 долларов за штуку и продолжает демонстрировать отрицательную динамику, согласно данным MarketWatch. При этом с начала года акции производителя полупроводников выросли в цене примерно на 79%.