Какая сейчас стоимость золота?
Золото установило новый ценовой рекорд – 3 755,47 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters
Обратите внимание! Нынешняя стоимость этого драгоценного металла на 9% больше, чем в начале месяца.
23 сентября НБУ установил такие закупочные цены на золото, в зависимости от его состояния:
- банковское золото (самое чистое) – 4 903,06 гривны за грамм;
- такой драгоценный металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества, подорожал до – 4 888,35 гривны за грамм;
- в свою очередь, золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов, имеет цену – 4 854,03 гривны за грамм.
Как менялась стоимость золота в сентябре?
По состоянию на 2 сентября, стоимость золота составляла – 3 508 долларов за унцию. Впоследствии, 8 числа этот металл достиг нового рекордного значения – 3 622,07 долларов за унцию.
16 сентября золото достигает 3 689,27 доллара за унцию. На тот момент, это новый рекорд.
Уже 22 сентября золото начало стоить еще больше. 1 унция достигла – 3 718,99 доллара.