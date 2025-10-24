Что нужно знать о золоте сейчас?

Стоимость золота достигла – 4 086,46 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Встреча между лидерами США и Китая имеет неплохие шансы на деэскалацию торговой напряженности, которая способствует укреплению доллара и уменьшает спрос на золото как безопасную зону,
– отметил главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Заметим, что золото ощутимо подорожало на фоне напряжения между США и Китаем. Также этот металл рос в цене из-за:

  • шатдауна в США (и как следствие, задержки публикации важных данных);
  • ожидания снижения ставки ФРС;
  • значительного спроса на безопасные активы.

Обратите внимание! Как отмечает Reuters, в начале недели золото установило рекорд 4 381,21 доллара за унцию.

Что происходит с ценами на другие драгоценные металлы?

  • Спотовая цена на серебро снизилась на 1,6%. Сейчас она составляет – 48,14 доллара за унцию.

  • Продолжает падать и платина, она снизилась на 0,5%. Теперь унция этого металла стоит – 1 617,55 доллара.

  • Палладий тоже подешевел – на 2,8%. Его цена упала до – 1 416,59 долларов.