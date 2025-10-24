Безумно снижаются: что происходит с ценами на золото в конце октября

Стоимость золота постепенно снижается. В понедельник этот металл установил рекорд. А уже сегодня золото "пошло вниз" и упало в цене на 0,9%.

Что нужно знать о золоте сейчас?

Стоимость золота достигла – 4 086,46 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Встреча между лидерами США и Китая имеет неплохие шансы на деэскалацию торговой напряженности, которая способствует укреплению доллара и уменьшает спрос на золото как безопасную зону,

– отметил главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Заметим, что золото ощутимо подорожало на фоне напряжения между США и Китаем. Также этот металл рос в цене из-за:

шатдауна в США (и как следствие, задержки публикации важных данных);

ожидания снижения ставки ФРС;

значительного спроса на безопасные активы.

Обратите внимание! Как отмечает Reuters, в начале недели золото установило рекорд 4 381,21 доллара за унцию.

Что происходит с ценами на другие драгоценные металлы?