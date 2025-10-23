Почему Китай больше не покупает российскую нефть?

США ввели санкции против "Лукойла" и "Роснефти", сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание! Чтобы выполнить эти санкции, Индия должна сократить импорт сырой нефти.

Хотя Китай импортирует примерно 1,4 миллиона баррелей российской нефти в день морем, большую часть этой суммы покупают независимые нефтеперерабатывающие заводы, включая небольших операторов, известных как "чайники", хотя оценки закупок государственными нефтеперерабатывающими заводами сильно различаются,
– отмечает издание.

Для понимания:

  • оценки Vortexa Analytics указывают, что закупки российской нефти китайскими государственными фирмами в течение первых 9 месяцев 2025 года были на уровне менее 250 000 баррелей в сутки;
  • а вот консалтинговая компания Energy Aspects считает, что этот показатель достигал 500 000 баррелей в сутки.

Аналитики отмечают, что эта приостановка, скорее всего, является временной. Вероятно, китайским покупателям нужно время на оценку влияния санкций, отмечает Bloomberg.

Заметьте! Скорее всего Китай и Индия обратятся к другим поставщикам, а это приведет к росту цен на несанкционированную нефть из Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Что нужно знать о российской нефти сейчас?

  • Индия решила сократить импорт российской нефти. Это стало ответом на санкции США.

  • Трамп уверен, что Индия откажется от импорта российской нефти до конца года. Этот процесс не такой простой. Но, как говорит американский президент, сделать это сверхважно.

Важно! К Китаю, по мнению Трампа, нужен другой подход, чтобы "отсоединить" его от России.