Как изменились закупочные цены на золото?
Сегодня банковское золото (то есть, металл высшей пробы) имеет цену – 5 676,90 гривны за грамм, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Изменились и другие закупочные цены:
- 21 октября золото, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества, имеет цену – 5 659,87 гривны за грамм;
- одновременно, этот драгоценный металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов, стоит несколько меньше – 5 620,13 гривны за грамм.
Что происходит с ценами на серебро?
Закупочные цены на банковское серебро также претерпели изменения. Конечна стоимость этого металла зависит от категории:
- банковское серебро сегодня имеет цену – 69,14 гривны за грамм;
- а вот этот металл, что не соответствует требованиям по качеству драгоценных металлов, стоит – 65,68 гривны за грамм.
Важно! Банковским металлом называют самый чистый. То есть, он имеет наивысшую пробу и лишен разного рода примесей. Банковское золото чаще всего реализуется в виде слитков и монет.
Что происходит с ценами на золото и серебро сейчас?
Сегодня стоимость золота достигла – 4 340,99 доллара за унцию. Цена этого металла упала на 0,3% от рекордного значения, установленного на прошлой сессии, сообщает Reuters.
Изменилась и стоимость серебра. Его спотовая цена выросла на 1,2%. Стоимость этого металла достигла 51,83 доллара за унцию.