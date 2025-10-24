Шалено знижуються: що відбувається з цінами на золото в кінці жовтня
- Ціна золота знизилася на 0,9% до 4 086,46 долара за унцію.
- Зустріч лідерів США та Китаю може зменшити торговельну напруженість, що сприяє зміцненню долара і зниженню попиту на золото.
Вартість золота поступово знижується. У понеділок цей метал встановив рекорд. А уже сьогодні золото "пішло вниз" і впало в ціні на 0,9%.
Що потрібно знати про золото зараз?
Вартість золота сягнула – 4 086,46 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Зустріч між лідерами США та Китаю має непогані шанси на деескалацію торговельної напруженості, яка сприяє зміцненню долара та зменшує попит на золото як безпечну зону,
– наголосив головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.
Зауважимо, що золото відчутно подорожчало на фоні напруги між США та Китаєм. Також цей метал зростав в ціні через:
- шатдаун у США (і як наслідок, затримку публікації важливих даних);
- очікування зниження ставки ФРС;
- значний попит на безпечні активи.
Зверніть увагу! Як зазначає Reuters, на початку тижня золото встановило рекорд 4 381,21 долара за унцію.
Що відбувається з цінами на інші дорогоцінні метали?
Спотова ціна на срібла знизилась на 1,6%. Зараз вона складає – 48,14 долара за унцію.
Продовжує падати і платина, вона знизилась на 0,5%. Тепер унція цього металу коштує – 1 617,55 долара.
Паладій теж подешевшав – на 2,8%. Його ціна впала до – 1 416,59 доларів.