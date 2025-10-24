Шалено знижуються: що відбувається з цінами на золото в кінці жовтня

Вартість золота поступово знижується. У понеділок цей метал встановив рекорд. А уже сьогодні золото "пішло вниз" і впало в ціні на 0,9%.

Що потрібно знати про золото зараз?

Вартість золота сягнула – 4 086,46 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зустріч між лідерами США та Китаю має непогані шанси на деескалацію торговельної напруженості, яка сприяє зміцненню долара та зменшує попит на золото як безпечну зону,

– наголосив головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Зауважимо, що золото відчутно подорожчало на фоні напруги між США та Китаєм. Також цей метал зростав в ціні через:

шатдаун у США (і як наслідок, затримку публікації важливих даних);

очікування зниження ставки ФРС;

значний попит на безпечні активи.

Зверніть увагу! Як зазначає Reuters, на початку тижня золото встановило рекорд 4 381,21 долара за унцію.

Що відбувається з цінами на інші дорогоцінні метали?