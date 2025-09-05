В этом году золото выросло в цене на 35%. Оно уже превысило 3 500 долларов за унцию. Действия Трампа могут привести к тому, что золото достигнет в цене 5 000 долларов.

Как Трамп может повлиять на цену золота?

Трамп недавно пытался уволить члена совета ФРС Лизу Кук. Это решение обострило конфликт американского президента с Центробанком, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание! Решение Трампа пытаются обжаловать в суде.

Сценарий, в котором независимость ФРС разрушена, вероятно приведет к более высокой инфляции, падению акций и долгосрочных облигаций, а также ослаблению доллара как резервной валюты,

– говорит Деан Стрейвен, соруководитель глобальных исследований в сфере сырья в Goldman Sachs.

Как известно, из-за активного роста стоимости золота, его начали скупать инвесторы и центробанки. Стрейвен говорит, что этот драгоценный металл "хранилище стоимости, которое не зависит от институционального доверия".

Как может подорожать золото?

Согласно базовому прогнозу Goldman Sachs, золото подорожает до 4 тысяч долларов за унцию к середине 2026 года. Цена может вырасти еще больше, если частные инвесторы будут массово "выходить" из американских облигаций в этот драгоценный металл.

Если всего 1% частных владельцев американских гособлигаций перельют капитал в золото, его цена поднимется почти до 5 000 долларов за унцию,

– отметил Стрейвен.

Что происходит с золотом сейчас?

По состоянию на 2 сентября золото достигло рекордного значения. 1 унция этого драгоценного металла начала стоить 3 508 долларов.

Китай добыл больше всего золота в 2024. Нужно отметить, что эта страна является рекордсменом и по потреблению. Дело в том, что Пекин активно накапливает золото, чтобы стать более независимым от американского доллара. Также значительную добычу этого метала осуществляют Россия и Австралия.